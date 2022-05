Ici tout commence du 5 mai : panique au bal de promo, Anaïs inconsciente (résumé + vidéo épisode 393)

4.5 ( 6 )

Ici tout commence du 5 mai, résumé et vidéo de l’épisode 393 – C’est la panique ce soir pour toutes les personnes présentent dans la salle du bal de promo dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, la porte est coincée et ils sont bloqués dans la salle alors que le plafond va s’effondrer… Et Anaïs est inconsciente !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 393



Un accident sème la panique pendant le bal de promo. Tout le monde est bloqué à l’intérieur de la salle et le plafond menace de s’écrouler. Eliott, Hortense et Lisandro qui se trouvent à l’extérieur, préviennent les secours. Mais vont-ils arriver à temps ?

Dans la salle de bal, les blessés se multiplient et l’angoisse monte… Malgré la panique, Axel et Salomé se révèlent héroïques. Dans les décombres, Louis fait une terrible découverte.

Ici tout commence – extrait vidéo du 5 mai

