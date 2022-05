« NCIS » du 3 mai 2022 : vos épisodes de ce soir sur M6

5 ( 6 )

« NCIS » du 3 mai 2022. Ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay, suite de la 19ème saison inédite de la série à succès « NCIS » ! Après que Gibbs ait décidé de passer la main, l’équipe du NCIS doit se débrouiller sans lui.







« NCIS » du 3 mai 2022 : vos inédits

Saison 19 – épisode 11 : Piège en haute mer

L’équipe se rend en Atlantique Nord à bord d’un navire civil de recherche qui a secouru deux officiers blessés de la Navy. Venus déterminer la nature exacte de leur opération secrète, Parker, Palmer, Torres et Knight vont tomber sur un piège…

Saison 19 – épisode 12 : Vaincre ou mourir

Le corps d’un spécialiste en cyber sécurité, dont l’ordinateur était protégé par biométrie, est retrouvé avec un œil manquant. Lorsque l’équipe découvre que la victime participait à des combats clandestins, les agents Torres et Sawyer s’infiltrent dans le réseau…

Juste après

Dès 22h50 retrouvez GIBBS dans des épisodes déjà diffusés :



Saison 18 – épisode 14 : Quelque chose a changé

Une enquête sur le meurtre d’un officier pour son ordinateur conduit le NCIS jusqu’à l’oncle libyen de Phineas, le jeune ami de Gibbs, confié à une famille adoptive…

Saison 14 – épisode 22 : À l’état sauvage

Un sergent artilleur est retrouvé assassiné dans un parc national. L’homme avait passé trois mois au Liberia pour former les gardes forestiers à combattre le braconnage. Gibbs collabore avec May Dawson, le sergent de la police montée qui a découvert la victime, tandis que Vance traite avec Gabriel Moore, l’ambassadeur du Liberia soucieux des conclusions de l’enquête…

Saison 14 – épisode 23 : Une grande occasion

Le mariage entre McGee et Delilah approche et le stress engendré par son organisation n’est pas sans conséquences pour cette dernière… Par ailleurs, le NCIS enquête sur un navire de la Navy après la mort suspecte d’un second maître affecté au service de la restauration.

Saison 14 – épisode 24 : Un pour tous…

Gibbs, McGee et Torres se rendent dans une région reculée du Paraguay, contrôlée par un groupe de rebelles violents, pour localiser un Navy SEAL disparu lors d’un voyage non autorisé…

L’équipe du NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

