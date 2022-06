« Hudson & Rex » du dimanche 26 juin 2022 : vos épisodes inédits de ce soir (saison 3)

5 ( 5 )

« Hudson & Rex » du dimanche 26 juin 2022 . Votre série « Hudson & Rex » vous donne rendez-vous ce soir sur France 3 dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV pour le lancement de la 3ème saison inédite.







Dans « Hudson & Rex » l’inspecteur Charlie Hudson est spécialisé dans les affaires criminelles. Son partenaire, Rex, est un berger allemand au flair et à l’ouïe irréprochables.

« Hudson & Rex » du dimanche 26 juin 2022

4 épisodes inédits pour ce lancement…

Épisode 1 : Comment tout a commencé



Au cours d’une promenade, Charlie raconte à Sarah comment Rex est devenu son coéquipier. Trois ans avant, la policière qui faisait équipe avec le berger allemand avait été tuée par un kidnappeur d’enfant. Appelé en renfort, Charlie avait réussi à apprivoiser Rex et à persuader la brigade canine de le laisser enquêter avec lui.

Épisode 2 : Chasse à l’homme

Danny Winters, condamné pour meurtre, profite d’un accident pour s’évader. Charlie, qui était ami avec lui quand ils étaient adolescents, se lance à sa poursuite avec Rex. Sarah tente de faire parler Lynn, la femme de Danny, mais celle-ci est persuadée de son innocence. Peu à peu, l’enquête révèle l’existence de personnes douteuses dans l’entourage du fugitif…

Épisode 3 : En terres sauvages

Un corps momifié est retrouvé dans les terres sauvages. Les vêtements portés par la victime laissent penser que le cadavre est très ancien, mais la balle qui l’a tuée prouve au contraire que le meurtre a été commis récemment. Charlie et Rex partent à la recherche d’une communauté de survivalistes qui pourraient bien héberger le meurtrier…

Épisode 4 : L’ivresse des profondeurs

Un plongeur est retrouvé mort sur le rivage, son tuyau à oxygène sectionné intentionnellement. D’après la trajectoire des courants, Jesse déduit que l’homme a dérivé depuis un lieu appelé l’Anse au Soldat. Un restaurant se trouve précisément à cet endroit et, d’après le barman, la victime était venue dîner sur place avec sa petite amie, et une dispute aurait éclaté entre eux. Charlie retrouve également la voiture du défunt non loin de l’endroit où il a plongé, mais lorsqu’il s’en s’approche, un homme fait exploser le véhicule…

« Hudson & Rex » mènent l’enquête ce soir dès 21h10 sur France 3.

