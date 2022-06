« N’oubliez pas les paroles » : Kaël franchit la barre des 100.000 euros et se rapproche des masters ! (+ classement maestros)

5 ( 2 )

« N’oubliez pas les paroles » du 15 juin – Mais quel joli début de parcours de Kaël dans « N’oubliez pas les paroles » ! En effet, avec seulement 12 victoires, le maestro a franchit la barre des 100.000 euros de gains mercredi soir.







Publicité





Kaël totalise ainsi 105.000 euros et sera de retour jeudi soir pour continuer l’aventure aux côtés de Nagui.







Publicité





« N’oubliez pas les paroles » : 12ème victoire et 105.000 euros pour Kaël

Dans le détails, Kaël a réalisé deux victoires mercredi soir : la première à 20.000 euros et la seconde sans gain. Il n’est plus qu’à 30.000 euros de la 32ème place du classement des plus grands maestros !

Mathématiquement, ça pourrait arriver ce jeudi. Il ne lui manque « que » deux victoires à 20.000 euros pour intégrer les masters.



Publicité





Le classement des 32 plus grands maestros de « N’oubliez pas les paroles »

En attendant, voici un rappel du classement.

1 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires

2 Caroline (octobre 2021) 416.000 € pour 56 victoires

3 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires

4 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires

5 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires

6 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires

7 Kristofer (avril 2022) : 309 000 € pour 39 victoires

8 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires

9 Maureen (en cours) 274.000 € pour 33 victoires

10 Manon (décembre 2021 – Janvier 2022) : 270 000 € pour 40 victoires

11 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires

12 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires

13 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires

14 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires

15 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires

16 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires

17 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires

18 Lucile (avril 2015) : 202 000 € pour 28 victoires

19 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 € pour 42 victoires

20 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 € pour 29 victoires

21 Denis (octobre 2015) : 184 000 € pour 19 victoires

22 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 € pour 22 victoires

22 ex aequo Mickaël (mars 2020) : 177 000 € pour 35 victoires

24 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 € pour 31 victoires

25 Toni (décembre 2017) : 162 000 € pour 13 victoires

26 Julien (juin 2015) : 161 000 € pour 20 victoires

27 Baptiste (avril 2021) : 160 000 € pour 40 victoires

28 Laurent (janvier 2017) : 159 000 € pour 19 victoires

29 Élodie (octobre 2016) : 155 000 € pour 15 victoires

30 Gauthier (février 2016) : 150 000 € pour 20 victoires

31 Franck (décembre 2016) : 141 000 € pour 10 victoires

32 Aline (février-mars 2018 ) : 135 000 € pour 30 victoires

« N’oubliez pas les paroles » replay de l’émission du mercredi 15 juin 2022

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note