Rupture de Laury Thilleman et Juan Arbelaez : les raisons dévoilées

Alors que l’ancienne Miss France Laury Thilleman et le chef Juan Arbelaez ont annoncé leur rupture le mois dernier, un proche de l’ancien couple a dévoilé les raisons dans le dernier numéro du magazine Voici.







« Afin de couper court à toutes les rumeurs et articles nauséabonds, je souhaitais vous partager qu’après sept ans de bonheur intense et d’une vie commune à mille à l’heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos chemins séparément. » a écrit Laury Thilleman sur Instagram le 17 mai dernier, Juan Arbelaez ayant mis en ligne une annonce similaire au même moment.







La miss et le chef ont passé sept ans ensemble mais n’ont pas expliqué les raisons de leur rupture.

Selon un proche cité dans le dernier numéro du magazine Voici, c’est Laury qui a souhaité mettre un terme à leur histoire. A 30 ans, la jeune femme aurait eu besoin d’air et de liberté !



« Au fil du temps, Laury n’a pas supporté qu’il soit toujours derrière son dos. Elle avait envie de voler de ses propres ailes. Et de passer à autre chose » a expliqué un proche.

Laury Thilleman et Juan Arbelaez étaient en couple depuis 2015 et s’étaient mariées en 2019.

