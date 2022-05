5 ( 6 )

« Allez viens, je t’emmène… » du 27 mai 2022. Ce soir sur France 3, puis en replay sur France.TV, retrouvez Laury Thilleman et ses invités pour une spéciale « Les variétés cultes »







« Allez viens, je t’emmène… » du 27 mai 2022 : artistes et invités de ce soir de la spéciale « Les variétés cultes »

Laury Thilleman nous invite dans ce nouveau numéro, à vivre ou revivre, le temps d’un prime événement, les plus beaux moments de variétés avec ses légendes. À cette occasion, de nombreux décors ont été reconstitués afin d’accueillir des artistes de toutes disciplines, pour une soirée de variétés pleine de musique, de rire et de danse !

Des tableaux variés se succèdent durant l’émission à travers des décors exceptionnels ! Des costumes et des figurants apparaissent grâce à un dispositif scénique original pour nous emmener dans les émissions de variétés les plus cultes : Champs-Élysées avec Michel Drucker, Les enfoirés avec Mimi Mathy et Marc Lavoine, les Carpentier avec Michel Fugain et Claudio Capéo qui font les méchants dans un saloon de l’Ouest américain, Les Chevaliers du Fiel en détente sur une terrasse de café dans le Midi, Joyce Jonathan et Gérard Lenorman en duo sur une piste de cirque avec toute leur troupe…

Avec Michel Drucker, Claudio Capéo, Michel Fugain, Mimi Mathy, Joyce Jonathan, Nicoletta, Marc Lavoine, Gérard Lenorman, Bénabar, Les Chevaliers du Fiel, Gauvin Sers, la troupe du Moulin-Rouge et du Paradis latin, de nombreuses surprises et les plus belles anecdotes.



Bande-annocne vidéo

En attendant ce soir, voici la bande-annonce de votre émission

[#TV / #emission] Je vous donne rendez-vous demain soir, vendredi 27/05, à partir de 21h10 sur @France3tv dans l'émission "Allez viens, je t'emmène…" 📺🎼🎶🎤 Mimie 😘 pic.twitter.com/tq5Vj7Wf5k — Mimie Mathy Officiel (@MimieMathyOff) May 26, 2022

La suite c’est ce soir dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV

