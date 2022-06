5 ( 5 )

« Simon Coleman » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir (mercredi 15 juin 2022). De l’inédit ce soir sur France 2 avec le pilote de ce qui pourrait devenir l’une des nouvelles séries phares de la chaîne. Dès 21h10 découvrez « Simon Coleman », un nouveau flic incarné par Jean-Michel Tinivelli qui a aussi ses petits secrets…







« Simon Coleman » : présentation

A Paris, juste après avoir mené à bien une dangereuse mission d’infiltration, Simon Coleman apprend que sa soeur et son beau-frère sont morts brutalement dans un accident de voiture. A la convocation d’un notaire, le policier se rend immédiatement à Aix-en-Provence dans sa Mustang bleue où il découvre que sa soeur, très prévoyante, avait prévu de lui confier la garde de leurs trois enfants, Violette, Clara et Sam, en cas de drame. Simon, adoré de ses neveu et nièces, est donc amené à s’installer à Aix, où l’administration le mute aussitôt. Le policier solitaire est immergé dans un environnement qui lui était totalement étranger.

Interprètes

Jean-Michel Tinivelli (Simon Coleman)

Raphaëlle Agogué (Audrey Castillon)

Élodie Varlet (Floriane Tellmans)

Jérémy Banster (Quentin Zeller)

Lilie Sussfeld (Violette Arnaud)

Romane Libert (Clara Arnaud)

Noam Kourdourli (Sam Arnaud)

Ted Etienne (Cyril Langlois)

Alika Del Sol (Commissaire Gaëlle Leclerc)

Lani Sogoyou (Dr Ines Laurcie)

Vanessa Guedj (Corinne)

Diane Robert (Victoria)

Bande-annonce

