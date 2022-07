Cristiano Ronaldo à l’Olympique de Marseille ? La folle rumeur !

4.2 ( 5 )

Et si le portugais Cristiano Ronaldo signait à l’Olympique de Marseille pour la prochaine saison de Ligue 1 Uber Eats ? L’attaquant, qui a pas moins de 5 fois le Ballon d’Or, souhaite quitter Manchester United pour pouvoir disputer la Ligue des Champions l’an prochain.







L’Olympique de Marseille, qui a terminé 2ème de Ligue 1 la saison dernière, va jouer la Ligue des Champions et la folle d’une rumeur d’une arrivée de Cristiano Ronaldo circule ces derniers jours.







Le salaire astronomique du portugais, qui avoisine actuellement les 2,63 millions d’euros par mois, devrait certainement refroidir l’OM. Il est d’ailleurs le troisième joueur de foot le mieux payé derrière Neymar et Messi qui jouent au PSG.

Mais il se dit que Cristiano Ronaldo pourrait être motivé par affronter son éternel rival Lionel Messi, en Ligue 1 Uber Eats.



Et du côté des supporters marseillais, on se met à rêver et on a même lancé le hashtag #RonaldOM sur les réseaux sociaux.

