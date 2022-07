Plus belle la vie en avance : Emma et Camille apprennent la mort d’Alice (vidéo PBLV épisode n°4586)

4.2 ( 5 )

La police va voir une terrible nouvelle à annoncer à Emma et Camille la semaine prochaine dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. En effet, Ariane vient annoncer à Emma que sa mère est morte, et Kevin se charge de le dire à Camille !







Camille, qui avait cru que sa mère l’avait abandonné sur le quai de la gare il y a un an, apprend qu’Alice a finalement été assassinée !

Elle est bouleversée par l’annonce de Kevin et insiste pour savoir comment sa mère est morte. Quant il lui explique qu’on l’a retrouvée sous un tas de gravier dans une carrière, elle comprend que c’est un coup de Jacob…



De son côté, Ariane toque chez Emma et lui apprend le décès de sa mère. Emma n’a aucune réaction et lui informe qu’elle s’entendait très mal avec Alice. Emma pense que jacob a à voir avec la disparition d’Alice et blêmit lorsqu’elle se souvient de ce que lui a dit Camille : Alice l’aurait soi-disant abandonnée à la gare.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4586 du 26 juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

