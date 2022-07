Demain nous appartient du 1er juillet : Audrey hospitalisée (résumé + vidéo épisode 1220 en avance)

4.4 ( 7 )

Demain nous appartient épisode du vendredi 1er juillet 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1220 de DNA – Audrey est hospitalisée d’urgence ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Elle a fait une intoxication alimentaire et Marianne annonce à Audrey et sa famille que c’est probablement à cause des huitres… Dans le même temps, Bart annonce à Alex qu’il ne va plus pouvoir se fournir chez lui !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1220



Audrey a fait un violent malaise en mangeant une huître. Les analyses sont en cours, mais selon Marianne ce n’est pas une simple intoxication alimentaire. Une coïncidence ou une nouvelle attaque ?…

Le malaise d’Audrey cache peut-être autre chose. Au mas, une violente altercation pousse Judith à prendre une décision difficile. Manon fait face à une redoutable adversaire. Timothée a besoin de réponses.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1220 du 1er juillet 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

