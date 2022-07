Demain nous appartient spoilers : fusillade au haras, Paul soupçonné, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 25 au 29 juillet)

0 ( 0 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 25 au 29 juillet 2022 – Si vous êtes fans de la série de TF1 « Demain nous appartient », comme chaque samedi, on vous propose un aperçu de ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par une fusillade au haras !







Alors que Victoire et Samuel se baladent à cheval en famille, quelqu’un leur tire dessus et Soraya reçoit une balle ! La police continue son enquête et Samuel est convaincu qu’il s’agit de Paul… Il n’a plus confiance. Mais la police se demande si Diane ne serait pas de retour pour se venger…

Dans le même temps, l’état de santé d’Anne-Marie devient préoccupant. Victoire lui programme des examens médicaux en urgence.



De son côté Jahia décide de quitter Jordan, qui pense plus à Judith qu’à elle. Et Charlie décide d’aider Manon avec Nordine.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 25 au 29 juillet 2022

Lundi 25 juillet (épisode 1236) : Après la découverte de la photo, Renaud doit s’expliquer. De leur côté, Victor et Sophie fêtent une première victoire. Jordan ne parvient pas à choisir entre Judith et Jahia. Charlie échafaude un plan pour aider Manon.

Mardi 26 juillet (épisode 1237) : Les tirs ont fait deux blessés parmi le groupe de promeneurs. Damien retrouve de précieux indices sur les lieux de la fusillade. Judith refuse de lever le pied. Dorian pense être la cause du problème.

Mercredi 27 juillet (épisode 1238) : L’étau se resserre autour du principal suspect. La police creuse la piste d’un potentiel complice. William veut entretenir la flamme coûte que coûte. Darius a été touché en plein cœur.

Jeudi 28 juillet (épisode 1239) : La police creuse la piste d’une vengeance personnelle. L’état de santé d’Anne-Marie inquiète ses proches. Une invitée vient bouleverser les vacances de Dorian. Un couple emblématique de Sète tente le tout pour le tout pour combler la routine.

Vendredi 29 juillet (épisode 1240) : Une nouvelle menace vient bouleverser l’enquête sur les événements survenus au haras. Anne-Marie pense savoir qui est le coupable. Le comportement d’Emma ne fait pas l’unanimité. Le plan de Charlie connaît des complications.

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 25 au 29 juillet 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

