Demain Nous Appartient du 18 juillet : Pierre face à Manny, Jordan fait un aveu à Judith (résumé + vidéo épisode 1990 en avance)

Demain nous appartient du 18 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1990 de DNA – Ce soir, Chloé va découvrir que Manny est le jeune homme qui a échappé à Pierre et Alex la veille dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et Manny va prendre la fuite alors que Jordan fait un aveu à Judith au téléphone…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 18 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1990

Alex et Pierre repensent au dealer qu’ils ont failli coincer. Pierre se souvient d’un motif sur son casque : un poulpe en flammes. Avec l’aide de Chloé, il le dessine. Pendant ce temps là, Marianne appelle Judith en prison. Avant de raccrocher, elle lui passe Jordan. Convaincus de son innocence, ils se soutiennent et admettent penser l’un à l’autre…

À la plage, Jack pousse Manny à consulter pour sa cheville. À l’hôpital, Noor le prend en charge. Chloé reconnaît le motif du casque sur celui de Manny. Elle alerte discrètement Alex et Pierre… Chloé tente de retenir Manny, mais il prend la fuite après être tombé sur Alex et Pierre. Pierre est sous le choc en le reconnaissant ! Tout laisse à croire que c’est Emmanuel, son fils.



Nordine panique pour son discours, mais une fois à la Paillote, les fiançailles donnent lieu à de magnifiques déclarations de Manon, Nordine et William.

Adam confie à Gloria son stress avant de voir sa mère. Gloria vient le rassurer. Ils couchent ensemble, puis Adam rend visite à Soizic, heureuse de leur réconciliation. De retour, il annonce à sa famille qu’il s’est remis avec Gloria. Ils s’en doutaient.

VIDÉO Demain nous appartient du 18 juillet – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

