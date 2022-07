« NCIS » du 16 juillet 2022 : vos épisodes de ce soir sur M6

5 ( 5 )

« NCIS » du 16 juillet 2022 – M6 poursuit la diffusion de la 19ème saison inédite de la série à succès « NCIS » ce samedi soir. Au programme, un seul épisode inédit suivi de plusieurs rediffusions des saisons précédentes.







Publicité





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Publicité





« NCIS » du 9 juillet 2022 : votre inédit

Saison 19 – épisode 16 : Les vautours

Un couple organise une fête avec un avion censé révéler le sexe de leur futur enfant mais des débris humains tombent du ciel. L’enquête du NCIS mène les agents sur la piste d’Emma Radner, dont la disparition avait généré une série de podcasts policiers dans lesquels le mari était soupçonné…

Juste après

Saison 17 – épisode 4 : L’honneur du soldat

Le NCIS enquête sur la mort de vétérans sans-abris, retrouvés avec les pieds ou les mains amputées ; un hommage militaire connu dans la Marine. Par ailleurs, Vance ordonne à McGee, Bishop et Torres d’effectuer des heures de rangement dans la pièce des scellés pour lui avoir caché des informations.



Publicité





Saison 17 – épisode 5 : Hypnose fatale

Les agents tentent de déterminer si une caporale de la Marine a pu tuer son voisin sous l’effet d’une séance d’hypnose. Jack fait appel à la psychologue Grace Confalone pour les aider.

Saison 12 – épisode 4 : La main au collet

Une scientifique de la Navy est assassinée par un étrange dispositif de décapitation. Spécialisée dans la technologie expérimentale du laser, elle était à la fois amie et concurrente de son homologue russe, Nelly Benin, suspectée du meurtre et soupçonnée par l’ambassade russe d’appartenir à un groupe terroriste. Pour résoudre cette affaire sensible entre les deux pays, le NCIS collabore avec le FBI et DiNozzo fait équipe avec l’agent Leia Pendergast…

Saison 12 – épisode 5 : Le San Dominick

Au cours d’un exercice de formation en mer du NCIS avec l’agent des garde-côtes Abigail Borin, le corps d’un homme est repêché dans l’eau, identifié comme un membre de l’équipage d’un cargo marchand à la dérive, le San Dominick. Les agents découvrent bientôt que ce bateau a été pris d’assaut par des pirates…

Saison 12 – épisode 6 : Contrôle parental

L’épouse d’un Navy Seal est assassinée à son domicile en l’absence de son mari et découverte par leur petite fille. Le NCIS doit déterminer si ce meurtre est lié à l’activité du Marine, figurant comme cible sur un site djihadiste, ou s’il est lié aux patients potentiellement violents de la victime qui était psychiatre. Lors de l’investigation, DiNozzo retrouve une ancienne partenaire de la police de Washington, Zoe Keates…

L’équipe du NCIS » vous donne rendez-vous ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note