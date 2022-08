Astrid et Raphaëlle du 26 août : la saison 3 inédite ce soir sur France 2

5 ( 1 )

Astrid et Raphaëlle du 26 août 2022 – Lancement de la saison 3 inédite de la série « Astrid et Raphaëlle » ce soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2 inédits, suivis de rediffusions.







Après le succès de la saison 2 qui a séduit en moyenne 5.4 millions de téléspectateurs pour 22.2% de PdA, le binôme composé du commandant de brigade criminelle Raphaëlle Coste et de sa criminaliste consultante préférée et autiste, Astrid Nielsen, est de retour pour une troisième saison de 8 épisodes.

A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Astrid et Raphaëlle du 26 août : vos 2 épisodes inédits de ce soir

Saison 3, épisode 1 « Plan global » : Michel Ardant, un astrophysicien renommé, est retrouvé foudroyé à l’Observatoire de Paris. Cependant aucun orage n’a eu lieu à l’heure de sa mort. Quelques temps auparavant, le scientifique faisait courir le bruit partout qu’il allait faire une découverte majeure. Les réseaux sociaux s’emparent de l’affaire et crient au complot quand ils apprennent que la victime s’apprêtait à divulguer un secret d’État. L’enquête du commandant Coste s’oriente bientôt vers la journaliste Héléna Campbell, réalisatrice d’un documentaire complotiste intitulé « Plan global ».



Saison 3, épisode 2 « Memento Mori » : Le père Louis Desforges est retrouvé mort poignardé dans un monastère bénédictin. Après des recherches à la documentation criminelle, Astrid Nielsen découvre que la victime est inconnue des services de l’administration. En fait, le père Louis vivait sous une fausse identité. Après la découverte de stigmates sur le défunt par le médecin légiste, Raphaëlle oriente son enquête sur l’association Ira Dei, composé de membres intégristes, qui accuse le père Louis d’être un mystificateur, un menteur et un faux dévot dans plusieurs articles sur leur site internet.

Présentation de la saison 3

Astrid Nielsen et la commandant Raphaëlle Coste reprennent du service pour une nouvelle salve d’enquêtes qui les verront défier des adeptes de la théorie du complot, pénétrer une communauté d’Amérindiens, percer les secrets d’un monastère, d’un hôpital psychiatrique ou encore faire face au criminel que le père d’Astrid traquait lorsqu’il a été assassiné…

Pour les deux femmes, la saison sera également l’occasion d’un grand chambardement sentimental. Après son échec cuisant avec Mathias, Raphaëlle va prendre conscience que ses sentiments évoluent sans doute envers Nicolas, mais ne sera-t-il pas trop tard ?

Astrid, de son côté, va tenter de s’initier à une première relation de couple avec Tetsuo. Mais l’amour est-il possible entre une autiste et un neurotypique ?

« Astrid et Raphaëlle » revient ce soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV

