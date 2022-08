Les routes de l’impossible du 26 août : direction le Pérou ce soir sur France 5

5 ( 1 )

Les routes de l’impossible du 26 août – Direction le Pérou ce soir dans le nouveau numéro inédit du documentaire « Les routes de l’impossible » sur France 5. Il a pour thème « Pérou, du fleuve à la jungle ».







Les routes de l’impossible du 26 août « Pérou, du fleuve à la jungle »

L’ombre du narcotrafic et de la guérilla du sentier lumineux plane toujours sur la région du Vraem et sur les pistes qui la parcourent. A bord d’un camion hors d’âge, le pasteur Ignacio tente de faire passer un message de paix à chaque fois qu’il le peut, et ce malgré la fatigue accumulée sur la route.

Il va de galère en galère pour récolter des bananes dans ces vallées, épaulé par Eder, un jeune orphelin qu’il a pris sous son aile.



D’autres, comme Marco et Angel, bravent les pistes infernales de l’Amazonie pour convoyer des marchandises ou aider les indiens Ashaninkas à développer le cacao face aux cultures de coca…

À propos

Cette saison direction le Vénézuela, le Congo, le Sud Soudan, le Pérou et la Guinée.

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l’enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination, parfois au péril de leur vie.

« Les routes de l’impossible » c’est ce soir dès 21h10 sur France 5 ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV

