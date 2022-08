Demain nous appartient spoiler : qui a enlevé Samuel ? (vidéo épisode du 11 août)

5 ( 3 )

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – Alors que Samuel va être enlevé et séquestré cette semaine dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », Damien et Aurore ont l’oeil et va trouver une piste…







En effet, dans quelques jours, Damien et Aurore remarquent un détail sur la vidéo de Samuel envoyée par le ravisseur ! Il semblerait qu’il soit détenu sur un bateau et Aurore a immédiatement une piste !







Il faut toujours avoir le souci du détail. Et en regardant la vidéo de Samuel, on remarque un détail, au départ imperceptible… Puis une évidence, n’est ce pas Aurore ?

Demain nous appartient, extrait vidéo du 11 août : où est Samuel ? La piste de la police !

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

