Jean-Luc Reichmann en deuil : sa mère est morte

5 ( 2 )

Triste nouvelle pour Jean-Luc Reichmann, animateur du jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Après plusieurs jours d’absence sur les réseaux sociaux, l’animateur a annoncé la mort de sa mère dans un post rempli d’émotion.







Publicité





« Maman. Aujourd’hui je pleure, mon cœur ne brille plus, le tien s’est éteint. » a écrit Jean-Luc Reichmann jeudi soir.







Publicité





« Ensemble vous nous avez appris à donner, à partager, à transmettre, à travailler, à nous battre dans le respect, à rire, à rassembler, à tout se dire , à être fort et loyal mais surtout sincère. Tu mettais tous les jours du soleil dans ma vie Maman avec tes mots si justes, tes expressions si drôles, tes réflexions si désarçonnantes. Excuse-moi Maman mais aujourd’hui j’ai tellement mal. » a-t-il poursuivi.

Un long message pour rendre hommage à celle qui lui a donné la vie. A 61 ans, Jean-Luc Reichmann n’a désormais plus ses parents. Mais il peut compter sur le soutien de sa femme, Nathalie, et ses six enfants.



Publicité





Jean-Luc Reichmann annonce le décès de sa maman

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note