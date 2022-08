Mauvaises graines : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 3 (30 août)

5 ( 3 )

« Mauvaises graines » : histoire et interprètes du téléfilm de France 3 ce soir, mardi 30 août 2022







A suivre dès 21h10 sur la chaîne







Dans cet unitaire, Patrick Fiori interprète un responsable de centre éducatif, qui tente de prouver l’innocence d’un de ses jeunes.

Mauvaises graines : l’histoire

Jean Bogossian a monté un centre éducatif dans un petit village rural. Son ambition : sauver de jeunes auteurs de délits pour qu’ils ne connaissent pas le même destin que lui. Un destin fait de mauvaises fréquentations et d’une vie où on est toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Seul majeur présent lors d’une rixe qui a coûté la vie à un homme, Jean a purgé une longue peine de prison, malgré son innocence.



Aujourd’hui, Jean est prêt à tout pour remettre les brebis égarées dans le droit chemin, lorsqu’un jeune du village est assassiné le soir d’une fête. Naturellement, tout accuse l’un des pensionnaires du centre éducatif.

Jean ne peut croire en la culpabilité du jeune homme…

Interprètes et personnages

Patrick Fiori (Jean Bogossian), Michel Jonasz (Gaidz Bogossian), Garance Thenault (Elena Chevallier), Marwan Berreni (Alonzo), Xavier Arnaud (Ismael), Zaïna Yalioua (Lila), Calixte Broisin-Doutaz (Malik), Didier Michon (Rayan), Lucille Guillaume (Lucie)

