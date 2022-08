N’oubliez pas les paroles du 29 août : Lucie proche de la barre des 100.000 euros !

5 ( 1 )

N’oubliez pas les paroles du 29 août – Lucie signe un formidable début de parcours dans le jeu quotidien de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». La jeune femme a signé une 10ème victoire ce lundi soir aux côtés de Nagui et elle se rapproche déjà des 100.000 euros de gains !







Lucie totalise ainsi 88.000 euros en 10 victoires.







Dans le détail, Lucie a remporté 1.000 euros sur la première émission. Elle s’est fait peur et s’est retrouvée pour la première fois dans le fauteuil ! Par chance, son adversaire ne connaissait pas un mot de « Joe le taxi » de Vanessa Paradis. Mais sur la seconde émission, Lucie a largement dominé et remporté la somme maximale de 20.000 euros.

Notons qu’il lui reste encore du chemin avant d’intégrer les masters de « N’oubliez pas les paroles », même si Nagui a annoncé ce soir un changement de règles. Il y aura désormais un tour préliminaire pour intégrer les masters et Lucie en fait déjà partie !

N’oubliez pas les paroles du 29 août 2022, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



