The Voice Kids du 24 septembre : la suite des battles (vidéo prime 6)

The Voice Kids du 24 septembre 2022, extrait vidéo – C’est le début des battles ce soir dans le cinquième prime de The Voice Kids 2022. Après quatre soirées de battles, les coachs doivent former des trios pour s’affronter sur la scène de The Voice Kids !







À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1







The Voice Kids du 24 septembre 2022 : la suite des battles

Les Battles continuent ce samedi soir pour nos jeunes Talents, qui remontent une seconde fois sur la scène de « The Voice Kids » afin de proposer à leur coach d’incroyables prestations !

Nos 4 coachs ont formé des trios au sein de leur équipe et leur ont choisi une chanson. Lors de cette 8e saison, les coachs vont pouvoir compter sur l’aide d’amis artistes pour coacher leurs Talents : Patrick Fiori sera accompagné de deux anciens Talents de « The Voice Kids » Angelina et Carla. Kendji Girac est de retour pour cette 2e saison et sera accompagné de Soprano. Louane a appelé son amie Eva Queen, pour l’aider lors de ses premiers coachings. Julien Doré pourra compter sur le talent d’Eddy De Pretto.



Parmi les battles de ce samedi, une battle de dingue comme on les aime ! « Un Diamant pour trois diamants. Cela fait un joli bijou ». Patrick Fiori ne mâche pas ses mots pour présenter cette première battle de la soirée. Une grande chanson pour trois très grandes voix. Ce soir, Raynaud, venu de la Réunion, Océane et Katia vont interpréter un titre de Johnny Hallyday : « Vivre pour le meilleur ». Qui sortira vainqueur de cette battle ?

VIDÉO The Voice Kids du 24 septembre, extrait

Voici l’extrait vidéo de cette battle.

The Voice Kids revient ce samedi 24 septembre 2022 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.

