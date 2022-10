Demain nous appartient du 20 octobre : Karim soupçonne Sylvain (résumé + vidéo épisode 1299 en avance)

5 ( 5 )

Demain nous appartient du 20 octobre 2022, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1299 de DNA – Karim soupçonne Sylvain d’avoir tué Régis Daunier ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il pense que ça a mal tourné entre eux au cercle de jeux et que Sylvain a tué le père de William !…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 20 octobre – résumé de l’épisode 1299

Sylvain Moreno est retombé dans ses vieux travers. Il est inscrit dans un cercle de jeu. Le même que celui de Régis Daunier… De leur côté, Axel et Chloé partent en week-end. Enfin, ils vont récupérer la nouvelle camionnette d’Alex (elle n’est pas toute jeune…). Et, ils ne sont pas au bout de leurs surprises !

Christelle découvre le secret de Sylvain. Les Daunier sont réunis pour les derniers adieux. Pour Alex et Chloé, c’est la panne. Les Roussel accueillent un locataire peu chaleureux.



Demain nous appartient du 20 octobre – vidéo de la première scène

