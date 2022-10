Ici tout commence du 13 octobre : la fin du cercle ? (résumé + vidéo épisode 508)

5 ( 4 )

Ici tout commence du 13 octobre, résumé et vidéo extrait de l’épisode 508 – Le cercle est-il déjà terminé dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Ce soir, rien ne va plus et Vic tente désespérément de convaincre Billie et Samia de ne pas abandonner… Mais sans Théo et Enzo, elles n’y croient plus !







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Théo dérape totalement face à Axel (vidéo épisode du 14 octobre)







Publicité





Ici tout commence du 13 octobre – résumé de l’épisode 508

Dans la pièce secrète du double A, Vic, Billie et Samia attendent l’arrivée de leur première recrue, Enzo. Mais, personne à l’horizon… Billie et Samia veulent abandonner le projet… Le cercle se retrouve en danger.

Tension chez les Teyssier : le fils contre le neveu. Pendant ce temps là, Livio devient la nouvelle « meilleure amie » de Charlène. Et de son côté, Lisandro dévoile son talent caché.



Publicité





Ici tout commence du 13 octobre – vidéo extrait de l’épisode

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note