Ici tout commence spoiler : Théo dérape totalement face à Axel (vidéo épisode du 14 octobre)

Ici tout commence spoiler – Théo a beaucoup changé ces derniers mois dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Depuis qu’il a le prix Vattel, on ne le reconnait plus ! Et alors qu’il a noué une rivalité de plus en plus importante avec Axel, son cousin, dans quelques jours, Théo va totalement déraper !







En effet, alors qu’Axel s’oppose à lui en cuisine, Théo perd le contrôle et lui balance de l’eau bouillante !

En cuisine, Vic et Axel se font remonter les bretelles. Axel conteste les ordres de son cousin. Théo se laisse emporter par la rage et commet l’irréparable : il ébouillante Axel… volontairement ! Va-t-il être suspendu de son poste ?



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 509 du 14 octobre, Théo perd le contrôle et brule Axel

