Star Academy, les évaluations du 18 octobre : résumé complet, Anisha incroyable, Yanis en larmes, Julien se plante

Star Academy, les évaluations du 18 octobre 2022 – C’est ce matin qu’avait lieu les toutes premières évaluations de la Star Academy 2022. Un grand moment de pression et de stress pour les académiciens alors que les trois moins bons seront nominés demain soir !







Le thème était de chanter une chanson qui les représentait.

Star Academy : Paola ouvre le bal des évaluations

C’est Paola qui est la première à passer son évaluation devant le directeur, Michael Goldman, et les professeurs. Elle chante « When the Rain Begins to Fall » de Jermaine Jackson et Pia Zadora, avec Ahcène au piano. Laure a trouvé que l’émotion était avant le texte. Yanis Marshall a adoré qu’elle ne soit pas intimidé mais il a eu du mal à comprendre les paroles, il pense qu’elle articule mal. Dans l’ensemble, ils ont tous apprécié qu’elle fasse appel à Ahcène pour l’accompagner au piano.

Place ensuite à la chorégraphie. Yanis parle d’une technique réussie, avec « des lignes dignes d’un jeune danseur ». Il regrette un visage un peu froid au début.







Place ensuite à Louis. Il chante « Kid » d’Eddy de Pretto. Il commence mais fait une erreur et demande à recommencer. Ils acceptent, ses mains tremblent et il perd ses moyens ! Il se ressaisit et recommence. Yanis est pris par l’émotion et pleure. Ils ne font pas de commentaire et le laissent enchainer sur sa chorégraphie. Louis demande s’ils ont des commentaires car Paola en a eu mais ils expliquent que c’était une erreur.



C’est Cenzo qui passe ensuite. Il chante « Life of the party » de Shawn Mendes. Il enchaine avec la danse. Quand il rejoint les autres dans le salon, tout le monde le félicite.

Star Academy : Léa pleure et demande une seconde chance

Quand arrive le tour de Léa, elle craque et fond en larmes. Laure et Adeline lui demande de se relaxer et revenir. Michael et Yanis trouvent qu’elles sont gentilles, apparemment ils ne lui auraient pas laissé cette seconde chance !

Ahcène enchaine. Il interprète « Je suis un homme » de Zazie. Yanis semble encore ému. Il explique pourquoi il a choisi cette chanson mais Michael Goldman ne semble pas convaincu et après qu’il ait chanté, il lui demande s’il a bien compris les paroles. Place ensuite à la danse.

On continue avec Amisse, qui reprend « Envole moi » de Jean-Jacques Goldman. Elle s’accompagne elle-même au piano. Yanis a adoré la manière dont elle a revisité la chanson. Amisse confirme qu’elle a trouvé son style et c’est sa propre version. Michael Goldman semble moins emballé. Place ensuite à la choré.

Léa y retourne. Elle arrive souriante et chante « Tel est mon destin » de Céline Dion. Elle enchaine avec la danse, c’est la première à avoir choisi Britney et Madonna. Aucun commentaire, ils la laissent partir.

Place à Carla, qui chante « Wasting My Young Years » de London Grammar. Les profs ont le sourire ! Michael Goldman la questionne sur la partie française, Carla explique que c’est son idée et que Paola l’a aidée pour l’écriture. La prof de chant note des soucis de justesse. Elle enchaine avec la danse, elle a choisi Britney et Madonna. Elle est en talons, Yanis souligne la prise de risque !

C’est autour de Chris, qui interprète « Si t’étais là » de Louane. Il la chante en hommage à son grand-père, décédé après le casting de la Star Ac. Adeline est très émue. Chris a lui aussi choisi Britney et Madonna pour la danse. Yanis lui demande si c’était de l’impro, il confirme qu’en partie oui.

Star Academy : Anisha incroyable pour sa première évaluation

Anisha enchaine, elle reprend « Si je pouvais lui manquer » de Calogero en s’accompagnant au piano. La chanson lui parle tout particulièrement en rapport avec sa famille à Madagascar. Yanis est en larmes ! Anisha promet une totale impro sur la danse, elle n’a rien préparé et laisse Yanis choisir la musique. Il tranche pour Britney et Madonna. Ils ont l’air surpris et contents ! Côté élèves, ils l’ont trouvée incroyable et certains pensent déjà qu’elle va gagner.

Place à Julien, il chante « You and I » de Stevie Wonder. Michael Goldman lui demande ce que les paroles veulent dire, Julien lui explique qu’il ne l’a pas traduite et qu’il s’est fait sa propre histoire ! Pour lui il s’adressait à son futur amour. Yanis lui explique que ça parle d’un couple déjà ensemble, il trouve ça dommage. Il danse ensuite sur Britney et Madonna, sur une impro. C’est plutôt raté, il arrête avant la fin de la musique. Il est déçu de sa prestation, les autres élèves pensent qu’il manque de confiance en lui.

Tiana poursuit avec « Je vole » de Michel Sardou. Pour elle, c’est un message à faire passer à ses parents. Elle danse elle aussi en impro sur Britney et Madonna. Les élèves, qui regardent les évaluations, entendent l’une des prof affirmer « c’est ma favorite ». Chris est choqué et aurait préféré ne pas entendre cette remarque.

C’est au tour d’Enola. Elle a choisi de reprendre « She used to be mine » de la comédie musicale Waitress. Laure interroge Enola sur les mots qui lui ont fait choisir cette chanson. Elle lui conseille de se montrer telle qu’elle est réellement. Place ensuite à la danse, elle donne tout et repart super essoufflée.

Et on termine avec Stan, qui interprète « Love Me, Please Love Me » de Michel Polnareff. La prof de chant lui demande quelle musique il écoute, Yanis rigole en expliquant qu’il l’imagine en noir et blanc. Il termine avec sa choré sur Britney et Madonna.

Tous les académiciens sont passés, ils vont devoir attendre mercredi soir en fin de quotidienne pour savoir qui sont les nominés. Il s’agira des trois moins bonnes prestations de ces évaluations. Julien est clairement en danger cette semaine ! Verdict demain soir.

Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.

