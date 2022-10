Star Academy : résumé de la quotidienne du 17 octobre

5 ( 4 )

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 17 octobre 2022 – C’est parti pour la première quotidienne de la Star Academy 2022. Si tôt le prime fini, les élèves ont rejoint le château de Dammarie-les-Lys. On les retrouve à la sortie du bus, entrain de courir pour et de crier en rejoignant le château !







Ils visitent et découvrent les chambres. Ils ont du mal à réaliser qu’ils font partie de la Star Academy. Place à un buffet et au champagne. Et entre eux, ils debriefent ce qu’il ont vécu sur ce premier prime.







Enola est très dure avec elle-même, les autres ne comprennent pas. Et rapidement, les académiciens se retrouvent à chanter autour du piano installé dans le salon. Louis se dit ravi que leur amour de la musique les lie. Et certains réalisent qu’avec le niveau de chacun, la compétition s’annonce rude !

A 3h du mat, les élèves vont se coucher pour leur toute première nuit au château.



Le debrief du premier prime avec Laure Balon

Le lendemain matin, pas de dimanche qui tienne puisque Laure Balon, la prof d’expression scénique, les rejoint pour le traditionnel débrief du prime. Elle les félicite et se présente. Elle a eu un grave accident sur scène, qui a mis un terme à sa carrière. Elle a finalement réussi à rebondir.

Les élèves sont épatés et réalisent la chance qu’ils ont de travailler avec Laure. Elle leur demande de se tenir correctement et place ensuite au debrief du prime. Tout le monde applaudit Léa, qui a superbement ouvert le show. Elle note que Stan a une nature de crooner né mais elle veut qu’il aille encore plus loin. Cenzo fond en larmes en réalisant qu’il chantait faux. Mais la prof le rassure : ils vont travailler !

Paola pleure aussi, elle est déçue de sa prestation. Louis fond lui aussi en larmes, il avoue ne pas comprendre pourquoi il a la chance d’être là. Laure lui demande de se réveiller et dire oui à cette chance.

Anisha a du mal à se regarder, Laure lui conseille de se préserver. Elle se livre et ça risque de beaucoup la fatiguer. Elle parle d’une « prestation magique ». En arrivant à Julien, Laure souligne le fait qu’il se cache. Et au confessionnal, Julien promet qu’il va s’améliorer et montrer qui il est.

Après le départ de Laure, Paola craque et pleure. Les autres élèves la soutiennent. Place ensuite à une première séance photos. Après, Anisha s’isole, vivre avec plein de gens est un vrai défi.

Michael Goldman, le directeur, fait son arrivée au château. Il leur fait visiter les salles de cours et leur parle des évaluations tous les mardis : une chanson seule et une chorégraphie. Les trois moins bons seront nominés et l’un d’eux sera éliminé le samedi soir. Cette semaine, ils ont le choix d’une chanson qui les définie ! Et pour la danse, musique imposée mais choré libre.

Les élèves découvrent l’hymne de la Star Academy

Nouvelle surprise ensuite : Mosimann, le gagnant de la saison 7, est de retour aux côtés de Lucie Bernardoni et Marlène Schaff. Il vient leur présenter l’hymne de la saison 2022 : le titre de Céline Dion « Ne partez pas sans moi ». Ils n’ont que quelques jours pour l’apprendre, l’enregistrer en studio et tourner le clip ! Les répétitions démarrent dès maintenant alors que le directeur s’en va.

Censo est en galère, il n’a plus de voix… Tous les académiciens travaillent dur. Mosimann est ravi de leur travail.

Un peu de temps libre ensuite, ils mangent et continuent de faire connaissance. Anisha surprend tout le monde avec la phobie des… agrumes ! Chris a peur des clowns, les élèves lui font une blague en arrivant dans la cuisine avec un masque de clown ! Pendant ce temps là, Louis et Enola bossent et s’entendent déjà très bien.

La journée se termine avec les premiers coups de téléphone à leurs proches. Une minute par élève, ça n’a pas changé et ça passe super vite ! Il est ensuite temps d’aller dormi et mettre le réveil car les cours commencent dès le lendemain matin.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 17 octobre

