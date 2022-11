« 1917 » : histoire du film inédit ce soir sur France 2 (13 novembre)

5 ( 8 )

« 1917 », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche 13 novembre 2022 sur France 2. Signé Sam Mendes et sorti en salles en 2019, ce film met en scène George MacKay, Benedict Cumberbatch, et Colin Firth.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming vidéo, et depuis tous vos appareils connectés sur France.TV (fonction direct). Attention aucun replay ne sera ensuite disponible comme pour tout film de cinéma.







Publicité





« 1917 » : l’histoire

Le 6 avril 1917, William Schofield et Tom Blake, deux caporaux de l’armée britannique, sont convoqués par le général Erinmore qui les charge d’une mission d’importance : se rendre au plus vite au bois de Croisille, non loin de la ville d’Ecoust, pour prévenir le 2e bataillon du Devonshire, mené par le colonel Mackenzie, que les forces allemandes leur ont tendu un piège, et qu’il ne faut en aucun cas mener l’attaque prévue qui enverrait les troupes britanniques au massacre. Les deux jeunes hommes partent aussitôt retrouver leurs compagnons d’armes.

Avec : George MacKay (le caporal suppléant William Schofield), Dean-Charles Chapman (le caporal suppléant Tom Blake), Benedict Cumberbatch (le lieutenant-Colonel MacKenzie), Colin Firth (le général Erinmore)



Publicité





La bande-annonce

« 1917 », un film de Sam Mendes, c’est ce soir sur France 2.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note