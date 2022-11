Demain nous appartient spoilers : le faux témoignage de William, Karim face à son frère, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 7 au 11 novembre)

4.2 ( 5 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 7 au 11 novembre 2022 – C’est le début de votre week-end et comme tous les samedis, si vous êtes fans de la série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin de l’enquête sur le meurtre de Delphine Laborde.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Brigitte passe aux aveux (vidéo épisode du 9 novembre)







Publicité





En effet, alors que William ne va pas hésiter à faire un faux témoignage pour protéger sa mère, Aurore va finalement choisir de dénoncer Brigitte. Celle-ci finit par avouer que c’est bien elle qui a agressé Delphine, elle explique à la police que c’était un accident. William affirme qu’il ne pourra jamais pardonner Aurore…

De son côté, Karim est rattrapé par son passé. Ryan débarque au commissariat, il est inquiet pour sa mère. Il s’agit du neveu de Karim et on peut dire qu’avec son frère, on est loin du grand amour ! Le frère de Karim a même fait de la prison.



Publicité





Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 novembre 2022

Lundi 7 novembre (épisode 1311) : Aurore doit prendre une décision lourde de conséquences. Martin et Lisa font équipe pour découvrir la vérité. Georges veut donner une bonne leçon à Mona. La mauvaise blague de Benjamin ne passe pas.

Mardi 8 novembre (épisode 1312) : William n’accepte pas le départ de Brigitte. L’arrivée d’un mystérieux jeune homme au commissariat provoque la stupéfaction. Charlie règle ses comptes, mais François déplore son attitude. Pour Georges, Mona irait jusqu’au bout du monde.

Mercredi 9 novembre (épisode 1313) : Une rencontre inattendue fait ressurgir le passé de Karim. Les enquêteurs sont préoccupés par une disparition inquiétante à Sète. Selon William, Aurore a commis l’irréparable. Alex confirme à Emma qu’un lien fort les unit.

Jeudi 10 novembre (épisode 1314) : Confronté par son entourage, Karim doit tout avouer. Anna continue à avoir des doutes. Manon refuse de choisir son camp. Une rencontre particulièrement tendue se déroule entre Jordan et Marianne.

Vendredi 11 novembre (épisode 1315) : Martin et Lisa se rapprochent enfin de la vérité. Georges accepte une mission à contrecœur. Sara et Roxane sont déterminées à résoudre l’énigme de la commode. Au mas, le plan d’Emma échoue.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 7 au 11 novembre 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.2 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note