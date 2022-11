La France a un incroyable talent du 29 novembre : 1ère demi-finale ce soir sur M6

5 ( 4 )

La France a un incroyable talent du 29 novembre – Ce mardi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 17 de La France a un incroyable talent avec la première demi-finale. Après six semaines de compétition, 5 artistes ont décroché leur pass direct pour la finale grâce au Golden Buzzer. Mais pour tous les autres, le moment est venu de se disputer les 8 places restantes au cours d’un deuxième passage où ils devront prendre tous les risques !







Publicité





A découvrir à partir de 21h10 sur M6, mais aussi en replay sur 6play.







Publicité





La France a un incroyable talent du 29 novembre – le programme de la première demi-finale

Après les délibérations du jury, ils sont encore 26 à pouvoir prétendre accéder à l’ultime étape. Considérés comme les meilleurs artistes de ces auditions 2022, ils seront répartis en deux demi-finales de 13 candidats et devront proposer un numéro encore meilleur que leur performance initiale pour prouver qu’ils ont leur place.

Pour les départager, nous retrouverons notre jury, fidèle au poste, mais aussi comme chaque saison deux jurés guests qui pourront chacun qualifier un talent coup de cœur grâce au Golden-Buzzer : l’humoriste Kyan Khojandi et André Manoukian !

Cette année, les candidats devront redoubler d’efforts pour convaincre le jury. En effet, si à l’issue d’une performance le jury pense unanimement que celle-ci n’est pas suffisante pour accéder à la finale, l’aventure du candidat peut immédiatement se terminer, sans attendre les délibérations qui auront lieu en fin d’émission. Qui accèdera à la grande finale 2022 aux côtés du prodige Rayane, des Ukrainiens d’Antigravity Show et de notre carrossier-chanteur Alexis Couvelaere, déjà qualifiés ?

La France a un incroyable talent du 29 novembre – extrait vidéo

Oscar et Tiffany donnent tout pendant leur prestation.



Publicité





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note