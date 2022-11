« Un alibi » : histoire du téléfilm inédit ce soir sur France 2 (2 novembre)

5 ( 1 )

« Un alibi », c'est le téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi soir sur France 2. Réalisé par Orso Miret, ce téléfilm met en scène Annelise Hesme (Nina) et Pascal Demolon.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV







« Un alibi » : l’histoire

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller par amitié ?

Maude, Pierre et Tom, une bande d’amis de longue date, se retrouvent chez Max et Lucie pour fêter l’anniversaire de celle-ci. Mais en arrivant, les trois invités découvrent Max agenouillé devant le corps de sa femme, assassinée. Tout accuse Max et la police risque d’en faire son principal suspect. Ses amis, persuadés de son innocence, décident donc de lui fournir un alibi. Mais l’enquête de police vient semer le trouble et l’unité du groupe commence à se fissurer. Sont-ils en train, par amitié, de protéger l’assassin de leur amie ?

Interprètes et personnages

Pascal Demolon (Max), Sara Martins (Lucie), Annelise Hesme (Maude), Grégori Derangère (Pierre), Yannick Choirat (Tom), Aurélia Petit (Lieutenant Garnier), Michaël Cohen (Cédric)



« Un alibi » c'est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV

