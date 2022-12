Tous en cuisine du 5 décembre 2022 : liste des ingrédients des recettes de ce soir (menus de fêtes)

4.6 ( 9 )

Tous en cuisine du 5 décembre 2022 – Une nouvelle semaine qui commence et ce lundi soir, Cyril Lignac vous a préparé deux nouvelles recettes de fêtes dans l’émission culinaire de M6 « Tous en cuisine », aux côtés de Jérôme Anthony. Pour cette édition spéciale menus de fête, on vous propose dès maintenant de découvrir la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes du jour. Aujourd’hui il s’agit d’une entrée et d’un plat que Cyril va cuisiner avec son invité du jour : Lucien Jean-Baptiste.







Publicité





Une émission à voir dès 18h40 sur M6 mais aussi en replay sur 6play







Publicité





Cyril Lignac vous propose 25 nouvelles recettes de Noël, toutes gourmandes, raffinées et réalisables en 50 minutes pour impressionner vos convives. Découvrez dès à présent la liste des ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation des deux recettes de ce lundi.

Tous en cuisine du 5 décembre 2022 : les deux recettes de Cyril Lignac ce soir

ENTRÉE : VELOUTÉ DE TOPINAMBOURS, FÈVE TONKA



Publicité





Les ingrédients pour 4 personnes

800 g de topinambours épluchés et déposés dans un saladier avec de l’eau et le jus d’un citron jaune

1 litre de lait entier

25 cl de crème liquide 30%

50 g de beurre

1 fève tonka

20 g de noisettes entières, concassées et torréfiées 5 minutes à 190°C

Huile de noisette

1 cuil. à café de gros sel de cuisine

Sel fin

Poivre du moulin

PLAT : LINGUINE AUX CALAMARS, SAUCE À LA SAUCISSE ITALIENNE

Les ingrédients pour 4 personnes

250 g de calamars ou seiches ou encornets taillés en morceaux de 5 cm de côté

400 g de linguines fraîches

100 g de saucisse sèche italienne ou chorizo coupée en dés

100 g de tomates cerises coupées en quartiers

2 cuil. à soupe d’estragon effeuillé

Huile d’olive

Pour la sauce à la saucisse :

100 g de saucisse italienne (type ‘nduja, chorizo ou sobrassada) coupée en petits cubes ou hachée

25 cl de crème liquide

12 cl de bouillon de volaille (cube) ou du jus de moules

100 g de beurre froid coupé en dés

Sel fin

Instructions, marche à suivre

Vous voulez réussir ces recettes ? Alors rendez-vous sur M6 et/ou sur 6Play dès 18h40.

Instructions et différentes étapes seront ensuite disponibles sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Le saviez-vous ?

– Le sixième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°6: Spécial fêtes », est désormais disponible. Le Chef Cyril Lignac a concocté dans sa cuisine 45 nouvelles recettes chics et ultra gourmandes pour les Fêtes de fin d’année.

« Tous en cuisine » revient ce soir dès 18h40 sur M6 et 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note