Un dimanche à la campagne du 25 décembre 2022 : les invités de Frédéric Lopez

Un dimanche à la campagne du 25 décembre 2022, les invités – Nouveau numéro inédit de « Un dimanche à la campagne » en ce dimanche de Noël avec Frédéric Lopez. Quels sont les invités aujourd’hui pour le retour de l’émission ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 16h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 25 décembre 2022 : sommaire et invités

Un réveillon à la campagne avec le Père Noël le plus culte du cinéma français, ça vous tente ? Pour cette émission spéciale Noël, Frédéric Lopez a donné rendez-vous à Gérard Jugnot, Inès Reg et Sébastien Thoen, trois figures de l’humour pour mettre des paillettes dans votre Noël.

🔵 Le succès du Père Noël est une ordure a fait basculer le destin de Gérard Jugnot. Le début d’une carrière exceptionnelle à laquelle le comédien et réalisateur n’avait jamais osé rêver et sur laquelle il revient avec humour et sincérité.



🔵 Comme dans un conte de Noël moderne, la vie d’Inès Reg a changé en une nuit. Après sept ans de galère, une vidéo improvisée dans son salon l’impose du jour au lendemain comme la nouvelle reine du stand-up.

🔵 Enfin, ex-enfant terrible de Cana+, l’humoriste Sébastien Thoen a fait les 400 coups jusque dans la propriété de Brad Pitt en pleins préparatifs de son mariage avec Angelina Jolie.

Trois parcours hors du commun pour Un dimanche à la campagne qui ne ressemble à aucun autre. Et au programme de ce dimanche de Noël très spécial : décoration du sapin de Noël, fabrication de cookies façon Inès Reg, chants de Noël et, bien sûr, un Secret Santa avec ouverture des cadeaux au pied du sapin !

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Un dimanche à la campagne » ce dimanche 25 décembre 2022 à 16h55 sur France 2.

