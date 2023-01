Coupe de France : suivre Marseille / Rennes en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 1 )

Marseille / Rennes en direct, live et streaming ce vendredi 20 janvier 2023 – Les 16ème de finale de la Coupe de France débutent ce vendredi soir. L’Olympique de Marseille affronte le Stade Rennais à l’Orange Vélodrome !







Publicité





Un match choc à suivre à partir de 21h sur France 3, coup d’envoi à 21h10.







Publicité





L’Olympique de Marseille et Rennes sont en grande forme en ce moment et s’affrontent ce soir en Coupe de France. Les Marseillais sont sur une très belle série de 7 victoires toutes compétitions confondues et sont 2èmes de la Ligue 1. De leur côté, les Rennais viennent de battre le PSG le week-end dernier et sont 5èmes, à égalité de points avec Monaco.

Côté statistiques, sur les 5 dernières confrontations entre les deux clubs, Marseille a remporté trois victoires et Rennes une. Ils se sont quittés sur un match nul (1-1) en septembre dernier.

Marseille / Rennes – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Blanco – Mbemba, Gigot, Balerdi – Kaboré, Veretout, Rongier, Kolasinac – Under, Guendouzi, Sanchez



Publicité





🔵 Rennes (composition probable) : Alemdar – Traoré, Wooh, Theate, Truffert – Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Tait, Doku – Gouiri

Marseille / Rennes en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 dès 21h. Coup d’envoi de la rencontre à 21h10.

Marseille : 0

Rennes : 0



Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Marseille / Rennes, 16ème de finale de la Coupe de France 2023, un match à suivre dès 21h sur France 3.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note