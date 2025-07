Coupe du Monde des clubs : suivre PSG / Real Madrid en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde des clubs 9 juillet 2025 – la demi-finale PSG / Real Madrid en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce mercredi soir ! La Coupe du Monde des clubs se poursuit ce soir pour le Paris Saint-Germain, qui affronte l’équipe espagnole du Real Madrid en demi-finale.





Un match à suivre gratuitement dès 20h50 sur DAZN, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Le Paris Saint‑Germain affronte ce soir le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs 2025, un choc au sommet entre les récents vainqueurs de la Ligue des Champions et le club le plus titré d’Europe. Le match se déroulera au MetLife Stadium, dans la banlieue de New York.

Le PSG arrive avec une équipe privée de deux de ses défenseurs clés, Willian Pacho et Lucas Hernández, suspendus après leur quart de finale contre le Bayern Munich.



L’enjeu est de taille : une place en finale contre Chelsea dimanche, et la possibilité pour le PSG d’ajouter un nouveau trophée à une année déjà faste.

PSG / Real Madrid – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Beraldo, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

🔵 Real Madrid (composition probable) : Courtois – Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Garcia – Valverde (cap.), Tchouaméni, Güler – G.Garcia, Bellingham, Vinicius

PSG / Real Madrid en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur DAZN dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h. La plateforme diffuse la rencontrer gratuitement, il suffit juste de s’inscrire !

Et si vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de la FIFA.

PSG / Real Madrid, demi-finale de la Coupe du Monde des clubs à suivre ce soir.