Demain nous appartient du 12 janvier : Roxane dit la vérité à Aurore (résumé + vidéo épisode 1339 en avance)

Demain nous appartient du 12 janvier 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1339 de DNA – La police arrête le hacker responsable de la cyber-attaque de l'hôpital ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Mais le coupable ne serait pas un peu trop facile à trouver et arrêter ?







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 12 janvier 2023 – résumé de l’épisode 1339

Roxane est rattrapée par son passé. Seule Aurore est au courant de certaines choses… Elle décide d’aller lui dire la vérité. Roxane explique à Aurore qu’elle sait qui est responsable du crash et de la cyber-attaque de l’hôpital : son ex, Mélissa. A l’époque elle était encore Aurélie Doumergue et elle l’a quittée du jour au lendemain sans explication…

Pendant ce temps là, les autres policiers sont sur le point de tout découvrir. Le traumatisme d’Amel ressurgit… Le hacker fuit avec l’aide d’un complice. Karim vole au secours de son neveu.



Demain nous appartient du 12 janvier 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

