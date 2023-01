Demain nous appartient du 4 janvier : Sara inconsciente (résumé + vidéo épisode 1333 en avance)

5 ( 10 )

Demain nous appartient du 4 janvier 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1333 de DNA – C’est un terrible drame qui est survenu hier soir dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». L’avion de Sara s’est crashé sur la plage et a fait plusieurs victimes… Ce soir, Sara est bloquée dans l’avion, inconsciente, et celui-ci prend feu !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Roxane dans la tourmente, les résumés jusqu’au 20 janvier 2023







Demain nous appartient du 4 janvier 2023 – résumé de l’épisode 1333

Le chaos règne à Sète… L’avion de Sara s’est crashé sur la plage. Les urgences vitales sèment la panique. Heureusement, Victoire est sur place et peut prendre en charge les premiers blessés… Alex l’aide. L’avion prend feu, il faut sortir d’urgence Sara et le pilote !

De son côté, Nathan est captivé par son nouveau rendez-vous.



Demain nous appartient du 4 janvier 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

