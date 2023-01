Ici tout commence du 4 janvier : Vic dans une impasse (résumé + vidéo épisode 571)

5 ( 8 )

Ici tout commence du 4 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 571 – Que va faire Vic dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Entre le coup de pression de Ferigno et sa relation avec Hortense, elle ne sait plus du tout quoi faire…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Mehdi a pris sa décision (vidéo épisode du 6 janvier)







Publicité





Ici tout commence du 4 janvier 2023 – résumé de l’épisode 571

Vic est sous pression à cause de Ferigno. Il est prêt à tout pour intégrer Mehdi au cercle. De son côté, Samia en veut toujours à son amie. Billie tente de raisonner Vic sur sa situation avec Ferigno.

Les membres du Cercle découvrent les manigances de Ferigno. De son côté, Laetitia a le cœur lourd et une patience limitée avec Zacharie. Olivia et Claire testent une nouvelle activité plus ou moins relaxante.



Publicité





Ici tout commence du 4 janvier 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note