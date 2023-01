« L’histoire d’Annette Zelman » : histoire du téléfilm ce soir sur France 2 (25 janvier)

5 ( 5 )

« L’histoire d’Annette Zelman », c’est le téléfilm inédit qui vous attend ce soir, mercredi 25 janvier 2023, sur France 2. À la veille de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, France Télévisions propose une fiction poignante adaptée du livre de Laurent Joly retraçant l’histoire vraie d’Annette Zelman.







A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première et replay sur France.TV.







« L’histoire d’Annette Zelman » : histoire

Tout commence comme un marivaudage, un chassé-croisé sentimental auquel se livrent quelques jeunes gens insouciants en 1941, au début de l’occupation allemande, durant la Seconde Guerre mondiale. Annette Zelman, de parents juifs, fait partie de cette jeunesse.

Étudiante aux Beaux-Arts, Annette rencontre Jean, elle a 20 ans, lui est à peine plus âgé, ils s’aiment et l’avenir leur sourit. Les protagonistes de cette histoire, tirée d’une histoire vraie, déchaîneront des forces qui les dépassent et contrarient leurs desseins jusqu’à les précipiter dans un cauchemar.

Un cauchemar qui n’est que trop réel : l’Histoire fait effraction dans la vie d’Annette et Jean. L’Histoire d’Annette Zelman est un drame amoureux pris dans l’engrenage de la « solution finale ».

Interprètes et personnages

Avec : Julie Gayet (Christiane Jausion), Laurent Lucas (Hubert Jausion), Ilona Bachelier (Annette), Vassili Schneider (Jean), Daniel Cohen (Moishe Zelman), Guilaine Londez (Kaïla Zelman), Louise Legendre (Michèle Zelman)…

Avec la participation de Michèle Kersz Zelman



