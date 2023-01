Demain nous appartient du 25 janvier : l’agresseur d’Adam recherché (résumé + vidéo épisode 1348 en avance)

5 ( 5 )

Demain nous appartient du 25 janvier 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1348 de DNA – La police va ouvrir une enquête suite aux menaces de mort reçues par François dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». François et Charlie sont reçus par Aurore au commissariat, qui leur assure qu’elle prend l’affaire très au sérieux.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : les résumés jusqu’au 10 février 2023







Publicité





Demain nous appartient du 25 janvier 2023 – résumé de l’épisode 1348

A Sète, Adam a été agressé en pleine nuit et a subi un traumatisme crânien. Il est hospitalisé mais William rassure François : tout va bien. De son côté, Lisa tente d’obtenir des informations sur l’agresseur. Nordine et Mélanie se rendent chez François et interrogent Charlie…

De mystérieuses lettres apparaissent. La situation dépasse François. La patience de Bart est récompensée. Et de son côté, Julie doit retarder son départ.



Publicité





Demain nous appartient du 25 janvier 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note