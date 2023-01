« Seven Sisters » : votre film ce soir sur M6 (23 janvier)

5 ( 3 )

« Seven Sisters » au programme TV du lundi 23 janvier 2023 – Ce lundi soir à la télé, M6 diffuse le film inédit « Seven Sisters » avec Noomi Rapace, Glenn Close, et Willem Dafoe.







Un film à voir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo via la fonction direct de 6PLAY.







« Seven Sisters » : histoire, résumé, synopsis

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement instaure une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par Nicolette Cayman. Ainsi, Terrence Settman garde secrète l’existence de ses septuplées. Confinées dans leur appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles partagent une identité unique : Karen Settman. Si le secret demeure intact pendant des années, tout s’effondre le jour où Lundi disparait…

AVEC : Noomi RAPACE (Karen Settman), Glenn CLOSE (Nicolette Cayman), Willem Dafoe (Terrence Settman), Marwan KENZARI (Adrian Knowles)



Bande-annonce

Et on termine comme toujours avec la bande-annonce du film…

« Seven Sisters » c’est ce soir sur M6 et 6pLay.

