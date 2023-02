« Grace et Isla : la mort pour un garçon » : votre téléfilm ce 27 février sur TF1 (histoire et interprètes)

4.5 ( 8 )

« Grace et Isla : la mort pour un garçon » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 27 février 2023 – Ce lundi pour bien commencer la semaine sur TF1, un nouveau téléfilm inédit vous attend. Aujourd'hui, il s'intitule « Grace et Isla : la mort pour un garçon ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Grace et Isla : la mort pour un garçon » : l’histoire

Isla, une jeune fille âgée de 19 ans, rêve de devenir influenceuse pour combler son manque affectif et quitter son quotidien de serveuse. Au cours d’une soirée, elle rencontre Jake, un lycéen à la scolarité chaotique et sans ambition, qui vit chez sa grand-mère et travaille dans un restaurant. Ce dernier fait la connaissance de Grace, une jeune fille qui, encouragée par ses parents, souhaite faire des études vétérinaires et se prépare à entrer dans une grande université. Il entretient bientôt une relation sentimentale avec les deux jeunes filles, mentant à l’une comme à l’autre. Isla cherche des appuis sur les réseaux sociaux, ses followers s’échauffent et la situation s’envenime. Grace exige de ses parents de changer de lycée pour se rapprocher de Jake. Sur les conseils d’une amie, elle entre dans une guerre virtuelle avec Isla pour garder son premier amour.

Grace et Isla : la mort pour un garçon, interprètes et personnages

Avec : Jack Turner (Ben Livingston), Taylor Cole (Cara Reneau)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Grossesses rivales ».

