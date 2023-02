Les 12 coups de midi du 28 février : Florian continue, toujours pas de proposition pour l’étoile mystérieuse

5 ( 11 )

Les 12 coups de midi du 28 février 2023, 17ème victoire de Florian – Nouvelle victoire de Florian mais sans briller ce mardi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a signé une 17ème victoire et remporté 2.000 euros à partager.







Toujours sans Coup de Maître, impossible de proposer un nom pour la nouvelle étoile mystérieuse. Ça fait déjà 4 jours qu’elle a débuté et on n’a pas eu la moindre proposition ! Côté cagnotte, Florian totalise 75.088 euros de gains et cadeaux.







Les 12 coups de midi du 28 février 2023, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on voit un peu plus le paysage de la photo de fond. Il semble s’agir de l’Irlande. Mais pas d’autre indice pour l’instant !

Les 12 coups de midi du 28 février, vidéo replay

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, voici la vidéo du replay.



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1

