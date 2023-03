Ça commence aujourd’hui du 31 mars 2023 : sommaire de l’émission en direct

5 ( 4 )

Ça commence aujourd’hui du 31 mars 2023, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous en direct sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission est en direct et Faustine recevra des célébrités qui ont décidé de briser le tabou sur leurs addictions, la dépression et autres trouble bipolaires.







Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 31 mars 2023, « Ces célébrités souffrent d’addictions, de dépression ou de troubles bipolaires »

Pour conclure cette semaine sur la santé mentale, 3 personnalités ont décidé de prendre la parole, sans tabou. Ils souffrent d’addictions, de dépression ou de troubles bipolaires, et leurs prises de paroles sont très rares.

Une parole libre et vraie, en direct cet après-midi sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 31 mars 2023



Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Ces célébrités souffrent d’addictions, de dépression ou de troubles bipolaires », c’est ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.

