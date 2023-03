« L’héritage des Lockhart » : votre téléfilm ce 23 mars sur TF1 (histoire et interprètes)

5 ( 5 )

« L’héritage des Lockhart » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 23 mars 2023 – Ce jeudi et comme tous les après-midis, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « L’héritage des Lockhart ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« L’héritage des Lockhart » : l’histoire

Suite à la mort de sa mère, Madison, une mère de famille, embauche une infirmière pour s’occuper de son père atteint de démence précoce et qui ne peut plus rester seul. Mais il se trouve que la séduisante infirmière a un autre but que de veiller sur le vieil homme.

L’héritage des Lockhart, interprètes et personnages

Avec : Sierra Wooldridge (Rebecca Wilson), Joanne Jansen (Madison Lockhart), Edwards Neville (Warren Lockhart)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un mensonge en héritage ».

