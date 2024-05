« Attraction », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (2 mai)

Publicité





Attraction, vos épisodes inédits du jeudi 2 mai 2024 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Attraction » avec Lola Dewaere et Tom Villa. Au programme aujourd’hui, les épisodes 1 et 2.





« Attraction » : présentation de la série

Agathe se présente souvent comme une mère de famille « comme les autres ». Vivant dans un charmant pavillon avec un mari talentueux et des enfants en bonne santé, tout semble parfaitement ordonné. Cependant, après quinze ans de mariage, les apparences commencent à se fissurer dans cette jolie image de carte postale. Lorsqu’un meurtre est commis dans l’hôtel où son mari séjournait pour le travail, une suspicion insupportable s’installe… Son mari, avec qui elle partage sa vie, pourrait-il être un meurtrier ? Agathe se demande si elle n’est pas, depuis des années, prise au piège d’une relation abusive et toxique. Que sait-elle réellement de Fred ? Prise dans le tourbillon du doute, Agathe devient obsédée par cette question, et la cellule familiale se transforme en terrain d’enquête criminelle sous haute tension…

Personnages et interprètes

Avec : Laura Sepul (Agathe), Lannick Gautry (Fred), Keane Simons (Louise), Félicien Chardome (Mathias), Babetida Sadjo (Ester), Geert Van Rampelberg (Le procureur)



Épisode 1 « Le doute » : Agathe aime à se décrire comme une mère de famille «comme les autres». Dans un pavillon de charme, avec un mari talentueux et des enfants en bonne santé, tout paraît à sa place. Pourtant au bout de quinze ans d’union, le vernis de cette jolie carte postale commence à se craqueler… Le jour où un meurtre est commis dans l’hôtel où son mari logeait pour le travail, une suspicion insupportable s’installe… L’homme avec lequel elle partage sa vie est-il un meurtrier ? N’est-elle pas, depuis des années, prisonnière d’une relation abusive et toxique ? Que sait-elle vraiment de Fred ?

Épisode 2 « Le piège » : Avec l’émergence du doute, Agathe plonge dans l’obsession et la cellule familiale devient l’arène d’une enquête criminelle sous haute tension. A l’image des peurs fondatrices de notre enfance, le monstre n’est plus dans le placard, il est dans le lit…Dans un pavillon de charme, avec un mari talentueux et des enfants en bonne santé, tout paraît à sa place. Le jour où un meurtre est commis dans l’hôtel où son mari logeait pour le travail, une suspicion insupportable s’installe… L’homme avec lequel elle partage sa vie est-il un meurtrier ?

