Envoyé Spécial du 2 mai : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 2 mai 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 2 mai 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Comédies musicales : les 10 commandements d’un succès

Le succès phénoménal du Roi Lion avec ses 120 millions de spectateurs et celui de Mamma Mia, générant 4 milliards de dollars de recettes dans le monde, ont mis en lumière une tendance surprenante : les comédies musicales, autrefois perçues comme dépassées, connaissent un renouveau fulgurant. Ce regain d’intérêt n’est pas limité aux productions internationales, car même les comédies musicales françaises se portent à merveille.

Des classiques revisités tels que Starmania ou Les Dix Commandements, revitalisés par une vague de nostalgie, côtoient de nouvelles créations telles que Molière, Bernadette de Lourdes ou Je vais t’aimer, toutes jouissant d’un succès incontestable. La formule de ce triomphe repose sur une histoire universelle, des chanteurs talentueux et un investissement financier conséquent, avec des budgets de plusieurs millions d’euros.

Dans une rare ouverture, les grandes productions du show-business ont accepté de lever le voile sur les coulisses de leur succès, dévoilant quelques-uns des ingrédients clés de leur recette à l’équipe d' »Envoyé spécial ».

🔴 Touche pas à mon océan

Lamya Essemlali a parcouru un chemin improbable pour devenir la directrice de l’ONG Sea Shepherd France, une organisation dédiée à la protection des océans. Issue de parents immigrés marocains et élevée par une mère femme de ménage dans la banlieue parisienne, elle n’était pas prédestinée à s’engager pour l’environnement. Pourtant, elle est devenue l’une des figures éminentes de la cause écologique en France.

Ce portrait inédit retrace son parcours, depuis son enfance dans une cité bétonnée jusqu’à ses actions en mer du Nord, pourchassant les chalutiers usines dans le cadre de la mission « Ocean Killers ». Il dévoile également son récent projet en Bretagne, où elle a ouvert un centre de soins pour animaux blessés, ainsi que ses souvenirs à Gennevilliers, où elle a grandi en nourrissant des rêves de liberté.

« Envoyé spécial » a suivi Lamya Essemlali dans ses différentes initiatives, revenant sur les origines de ses convictions et sur sa rencontre déterminante avec le fondateur de Sea Shepherd, le capitaine Paul Watson, dont elle est aujourd’hui l’héritière spirituelle.



🔴 La Chine fait-elle la police en France ?

Le 22 mars dernier à Paris, s’est déroulée une histoire à peine croyable : une tentative de retour forcé d’un dissident chinois orchestrée par les autorités chinoises, en toute illégalité. Cette opération a révélé l’existence de commissariats clandestins chinois sur le territoire français. Prévenue à l’avance, une équipe d' »Envoyé spécial » a pu suivre et documenter cette opération impliquant des membres d’une association franco-chinoise, des employés de l’ambassade de Chine en France, en lien direct avec un bureau de police en Chine.

L’action a débuté à Aubervilliers, dans un bâtiment connu des services de renseignement français pour avoir abrité un commissariat clandestin chinois, pour se conclure à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C’est là que le dissident a réussi à échapper à ses gardiens quelques minutes avant d’embarquer dans l’avion. Après l’échec de cette tentative de retour forcé, « Envoyé spécial » a mené une enquête sur les menaces subies par ce jeune dissident et sa famille restée en Chine.

L’histoire de ce dissident traqué en France met en lumière, pour la première fois, une réalité désormais bien connue des services de renseignement occidentaux : la capacité de l’État chinois à arrêter n’importe qui, n’importe où sur la planète, grâce à un réseau de postes de police clandestins solidement établis, et ce en toute impunité.

🔴 Viager, la bonne affaire ?

Acheter un logement occupé par une personne âgée et attendre sa mort pour pouvoir en profiter, c’est le principe du viager, qui est en plein essor. Petites retraites, immobilier qui flambe… le viager séduit chaque année plus de 8 000 Français. Mais est-ce toujours une bonne affaire pour l’acheteur ? Quels sont les risques pour le vendeur ?

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2