Meurtres au paradis du 27 mars : votre épisode inédit ce soir sur France 2

Meurtres au paradis du 27 mars – Votre série « Meurtres au paradis » est de retour ce soir sur France 2. Au programme, l’épisode 3 inédit de la saison 12 intitulé « Plage à vendre ».







A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Meurtres au paradis du 27 mars 2023, l’épisode inédit « Plage à vendre »

Une agente immobilière qui a emmené un groupe d’acheteurs potentiels visiter une plage paradisiaque est assassinée alors qu’elle les attend seule sur le bateau. Or, la plage qu’elle prétendait vendre est en réalité un site public et protégé, et ses clients de futures victimes d’une arnaque. Mais sont-ils aussi innocents qu’ils le prétendent ?

Avec Laura Rollins (Cheryl Horner), Fiona Button (Hannah Roberts), John Michie (Peter Gailbraith), Barney Walsh (Ryan Cook), Kent Riley (Andrew Buckley), Okorie Chukwu (Jermayne Boon)



Meurtres au paradis, rappel de la présentation de la saison 12

« Meurtres au paradis » revient pour une 12e saison, où l’équipe de l’inspecteur Neville Parker sera de nouveau confrontée à son lot d’affaires criminelles les plus énigmatiques, en commençant par la mort mystérieuse d’un célèbre astronome.

Sur une colline tranquille de l’île, un groupe de « survivalistes » se prépare à l’Apocalypse lorsque l’un d’eux est tué. Les conséquences de ce crime seront dangereuses pour Neville. Il y aura aussi un meurtre déconcertant sur un bateau, une chanteuse célèbre qui se retrouve suspectée, un meurtre choquant lors d’un mariage et un simple meurtre domestique – qui s’avère être le plus grand défi de Neville…

« Meurtres au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.

