« Pékin Express : le choix secret » : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 3 du 2 mars)

« Pékin Express : le choix secret » résumé et replay de l’épisode 3 du jeudi 2 mars 2023 – C’est parti pour l’épisode 3 de Pékin Express. Après l’élimination de Cyrille et Luc, place à la troisième étape. Un nouveau binôme surprise débarque à la surprise général : Clément et Emeline.







Stéphane annonce un handicap à tous les binômes : ils doivent faire la route dans des tuk-tuk avec des pièces superposées sur un plateau.

Clément et Emeline sont les premiers à réussir à leur première partie du parcours. Ça énerve tous les autres binômes. Mais pour le binôme surprise, c’est la grande découverte du stop. Et ils découvrent que c’est compliqué.







Paloma et Jason ramènent le plus de pièces, ils sont premiers. En 2ème place, Nathalie et Angie. Et Clément et Emeline sont 3èmes.



Les équipes cherchent un toit pour la nuit. Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité. Paloma et Jason remportent la victoire et l’immunité ! Ils sont donc déjà qualifiés pour l’étape 4 de cette saison de Pékin Express.

Place à la dernière journée de course. Et Stéphane annonce le grand retour du drapeau noir ! Il sera synonyme de duel final pour le binôme qui l’aura en dernier. Paloma et Jason doivent décider à qui le donner en premier : ils choisissent Chirine et Alexandre. Le drapeau noir passe rapidement de binôme en binôme…

Alexandra et Laura remportent encore l’étape et l’amulette ! Elles ont remporté les trois premières étapes, Stéphane s’incline et elles se sent clairement en danger pour la suite avec le choix secret. Xavier et Céline se retrouvent avec le drapeau noir peu de temps avant la fin ! Tanguy et Florian sont encore derrière, il leur reste donc un espoir. Et voilà, ils les voient et leur donnent le drapeau noir. Ils finissent derniers et sont donc en duel final.

Place au choix secret. Les binômes désignent Clément et Emeline pour le duel final.

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Place au duel final. Clément affronte Florian. Et c’est finalement Clément qui le remporte ! Florian et Tanguy doivent ouvrir l’enveloppe noire : l’étape était éliminatoire ! C’est donc fini pour Tanguy et Florian.

Pékin Express : le choix secret, le replay de l’épisode 3

Si vous avez loupé ce troisième épisode de Pékin Express, sachez que l'émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play.

