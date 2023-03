Qualifications Euro 2024 : suivre Irlande / France en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 7 )

Qualifications Euro 2024, Irlande / France en direct, live et streaming ce lundi 27 mars 2023 – Suite des qualifications pour l’UEFA Euro 2024 ce lundi soir pour nos Bleus. Après sa belle victoire face aux Pays-Bas, l’Équipe de France se déplace en Irlande ce soir pour un match à l’Aviva Stadium.

A suivre ce soir à partir de 20h35 sur TF1, coup d’envoi à 20h45.







Après une belle victoire 4-0 faux aux Pays-Bas à domicile au stade de France, les Bleus se déplacent à Dublin, dans l’enceinte de l’Aviva Stadium, pour une rencontre face à la République d’Irlande.

Ce deuxième match en 2023 pour les Bleus s’inscrit dans le cadre de la campagne éliminatoire à l’Euro 2024, l’occasion pour eux de confirmer leur statut de favori au sein du groupe B, composé par les Pays-Bas, la Grèce, Gibraltar et la République d’Irlande.

Tous espèrent être au prochain EURO qui se déroulera en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet 2024.

La dernière rencontre entre les Irlandais et les Français remonte à 2016 (hors rencontre amicale). Les Français l’avaient alors remportée 2 buts à 1 lors du huitième de finale de l’Euro 2016.

Un match commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, avec Saber Desfarges.

Irlande / France – Composition des équipes

🔵 Irlande (composition probable) : Kelleher – Omobamidele, Collins, O’Shea – Doherty, Molumby, Browne, O’Dowda – Obafemi, Smallbone – Ferguson

🔵 France (composition probable) : Maignan – Koundé, Upamecano, Konaté, Théo Hernandez – Tchouaméni, Rabiot, Griezmann – Coman, Kolo Muani, Mbappé

Irlande / France en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h35. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.



Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA et directement sur notre site.

Irlande : 0

France : 1 (Pavard 50′)



Irlande / France, second match de qualification pour l’UEFA Euro 2024, à suivre ce lundi 27 mars 2023 sur TF1.

