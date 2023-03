Un si grand soleil du 28 mars : Tresson provoque Manu (résumé et vidéo épisode 1113 en avance)

4.3 ( 6 )

Un si grand soleil du 27 mars, spoiler résumé de l’épisode 1112 en avance – Qu’est-ce qui vous attend ce soir dans votre épisode inédit du feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce lundi 27 mars 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu montre à Tresson qu’il apparait sur une vidéo et qu’il a donc menti en disant qu’il n’assistait pas aux tournages. Tresson reconnait que « ça peut lui arriver de passer faire un tour » mais il nie toujours les accusations contre lui. Levars dit que ça ne prouve rien, il demande sa libération de garde à vue. Alex débarque, ils ont l’autorisation du juge pour perquisitionner chez lui.







Evan demande à Chloé s’ils peuvent arrêter de se faire la tête, il est désolé de s’être énervé. Chloé lui dit qu’elle aussi est désolée. Elle est bouleversée par la mort de Mélissa. Evan lui propose de sortir se changer les idées ce soir.



Levars parle à Tresson seul à seul, il lui reproche d’avoir menti. Il dit que ça remet en cause sa crédibilité et il risque d’être accusé de complicité. Manu demande à Levars comment il fait pour défendre un homme comme lui, il lui rappelle que c’est son métier et il a le droit d’être défendu. Il fait abstraction de ce qu’il resssent.

Les lycéens organisent une soirée, Thaïs demande à Robin s’il vient. Il se montre distant, Louis lui conseille de lui dire ce qu’il ressent. Louis propose de venir jouer aux jeux vidéos chez lui après les cours.

A l’hôpital, Alain parle à Evan de son projet de clinique. Alain lui parle des investisseurs, Evan lui confie ne pas encore s’en être occupé. Alain lui parle d’Elisabeth, Evan est partant et le remercie !

Tresson assiste à la perquisition et se positionne en victime. Manu et Aya l’envoient balader.

A la paillotte, un client insiste trop avec la soeur de Tom. Enzo finit par l’envoyer balader et lui demander de la laisser tranquille. Le client s’en va.

Tresson continue de provoquer Manu. Et il touche la corde sensible en lui parlant de sa fille. Levars demande à Tresson de se calmer et le suivre…

Louis et Robin joue aux jeux vidéos. Marc leur montre son nouveau drone. Il leur propose de le configurer et d’aller le tester ensemble. Robin est partant.

A l’hôpital, Laurine parle à Alain d’un cas. Elle semble presque regretter qu’il aille bien. Elle a failli faire un examen coûteux pour rien, c’est Evan qui a résolu son cas. Elle pense qu’elle ne lui arrivera jamais à la cheville. Alain gaffe en parlant de quand Evan partira. Elle ne comprend pas… Alain lui parle des mauvaises conditions de travail dans le public.

Chloé est avec Cécile. Elles sont toujours autant choquées par l’affaire sur la mort de Mélissa. Elisabeth dîne avec Alain, elle a eu des nouvelles d’Arthur qui bosse dans la boite de son père. Elle trouve que c’est un gâchis même s’il n’était pas fait pour médecine. Alain lui parle du projet de clinique privé d’Evan. Elle accepte de le rencontrer.

Eve parle à Manu au téléphone. Elle lui dit que Mo a du mal à s’en remettre pour Mélissa, Manu lui parle de Tresson et de sa provoc. Elle lui conseille de prendre un peu de recul mais Manu ne veut pas.

