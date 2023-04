« 13h15 le dimanche » du 16 avril : au sommaire aujourd’hui

5 ( 7 )

« 13h15 le dimanche » du 16 avril 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche.







Rendez-vous dès 20h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 16 avril 2023 : le programme

Dans une série en quatre épisodes, « 13h15 le dimanche » revient sur le parcours de Michel Neyret, ex-policier de renom et chef de la Brigade de recherche et d’intervention pendant plus de vingt ans. Un parcours tumultueux, marqué par des réussites, des échecs et une condamnation pour corruption, trafic ce stupéfiants et association de malfaiteurs. Une histoire racontée par Olivier Marchal.

🔵 La chute d’un flic



Après 30 ans de carrière dont 20 ans à la tête de la brigade de recherche et d’intervention de Lyon, la célèbre BRI, spécialisée dans la traque des braqueurs, Michel Neyret, « un flic à l’ancienne », est condamné en 2016 pour corruption, trafic de stupéfiants, et association de malfaiteurs. Au fil du temps, les voyous sont devenus ses amis. Michel Neyret a-t-il franchi la ligne jaune ? Ou a-t-il juste suivi son instinct quitte à flirter avec la limite comme il le revendique ?

Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV. « 13h15 », c’est un autre regard sur l’actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.

